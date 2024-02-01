بالفيديو- ماهر جاه يطرح "إسمي الحبيب"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ماهر جاه أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية بعنوال "إسمي الحبيب" و ذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "إسمي الحبيب" من كلمات و ألحان ماهر جاه نفسه، الاغنية طرحت على شكل فيديو كليب تحت إشراف المخرجة هيفا الفقيه.

و تقول كلمات الأغنية:

وحدي انا اسمي الحبيب

انت الي قسمة ونصيب

وعد رح شيلك من حياتي

لما الشمس عالشرق بتغيب

يا ساعة رجعي الساعة

مسحي اللدموع و اوجاعا

الله شاهد على حكياتي

قلبي وعودو بعمرو ما باعا

ما بيحلى العيد

وانت عني بعيد

يا نبض هالقلب

جوات الوريد

يا نبض هالقلب جوات الوريد

يا كل الغلا

واحلى من الحلا

عيونك مجملا

ممنوع تبكي

يا كل العمر

شدني بالغمر

نقطة عالسطر

ملكك و ملكي