بالصور- ميرنا جميل تضج أناقة بلوك شيك وجمال مميز

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة المصرية ميرنا جميل انظار الجمهور بأخر إطلالاتها، حيث ظهرت بلوك فاق الاناقة من خلال صورة عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بسترة رسمية شيك باللون الأسود مع عقد من الذهب في عنقها بتصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة إلى مكياج رائع و حاد أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أن آخر أعمال الممثلة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي"، الذي تم عرضه على منصة شاهد، من بطولة الممثلين مصطفى خاطر و كريم محمود عبد العزيز، وشارك في المسلسل الممثلان مي القاضي وسامي مغاوري، إخراج خالد مرعي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وشاركت ميرنا جميل في مسلسل "اللعبة" بأجزائه الأربعة، وفيلم "توأم روحي" مع الممثلين حسن الرداد وأمينة خليل.

