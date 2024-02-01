نوال الزغبي تحاكي الحبيب برومانسية طاغية في " بحكي عنك "

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "بحكي عنك" باللهجة المصرية، وتعود بها نوال لـِ اللون الرومانسي الذي أحبه الجمهور بصوتها.

الأغنية تعاونت فيها نوال مع الشاعر والملحن عمرو الشاذلي، توزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي، ميكس وماسترنغ عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية : لو شوفت ازاي انا بحكي عنك للغريب

كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني

كنت هترجعلي وماتسيبليش ايام توجعني

كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم

بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم نفسي انام بالليل واقوم وألاقيني جنبك

نفسي اصحى الصبح على كلمة بحبك

انت سايب فيا حاجة ما تتنسيش لو هقولك ع اللي حاسه بعد منك شكله ايه

كنت هتتمنى ماتحسوش وتعيش مرتاح

كنت مش هتروح في يوم وتسيبلي جراح

انا مش عارف بعد منك اعمل اي بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم

بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم نفسي انام بالليل واقوم وألاقيني جنبك

نفسي اصحى الصبح على كلمة بحبك

انت سايب فيا حاجة ما تتنسيش

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