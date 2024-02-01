إنعام الجريتلي: ممدوح عبدالعليم كان راقص ممتاز وأسست فرقة من 300 طفل لتعليم الغناء والتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة إنعام الجريتلي، إنها أسست فرقة مكونة من 300 طفل، ووقتها كانت مخرجة لأحد البرامج المتخصصة للأطفال، وقامت بتدريبهم لكي تستفيد منهم في مجال الغناء والتمثيل والرقص.

وتابعت خلال مداخلة تلفزيونية، في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "ممدوح عبدالعليم كان راقص ممتاز وأكتر من رائع، وفي يوم من الأيام عطيته دور علشان يمثل فكان بالنسبة له المسألة غريبة وجديدة عليه، ومن وقتها حب الموضوع وانطلق في التمثيل".

وتابعت: "أنا كنت حزينة لأني في مرة من المرات شفت تتر مكتوب عليه اسم الفنانة الراحلة مريم فخر الدين بشكل مهين".

واستكملت إنعام :"كنت حزينة جدا لما شوفت ده قولت معقولة.. طيب فيلم رد قلبي، فين حكاية حب، هي كانت حاجة جميلة كده وبرنسيسة البنت الهادية الشيك.. زعلت جدا علشانها".