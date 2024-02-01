حمزة نمرة يروج لحفله بـ الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان حمزة نمرة لحفله الغنائي، المقرر إقامتها يوم 9 فبراير الجاري في "زد بارك" بالشيخ زايد.

ونشر "نمرة" بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "فاضل ٩ أيام بس وأشوفكم في حفلة زد بارك الشيخ زايد ٩ فبراير ٢٠٢٤، متحمس جدا".

يذكر أن الفنان حمزة نمرة، طرح في أغسطس الماضي ألبوم "رايق"، وضم أغاني: "عالم كدابة"، "أكيد راجعين"، "مش سليم"، "مرايات"، وغيرها.

وتعاون حمزة نمرة، في الألبوم مع نخبة من الشعراء، من بينهم: عمر طاهر، ومحمود فاروق، ومحمد السيد، وحسام سعيد، ومن الموزعين الموسيقيين: كريم عبدالوهاب، وعمرو الخضري، والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس، والملحن عمرو الشاذلي.

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