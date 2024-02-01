بأجواء رومانسية وأحاسيس رقيقة .. ميادة الحناوي تطرح أحدث أعمالها الفنية " أحبني كما أنا " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية ميادة الحناوي أغنيتها الجديدة بعنوان "أحبني كما أنا" من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف خالد أبو منذر، وقامت ميادة الحناوي بتصوير كليب الأغنية في دبي من إخراج عماد باسيل، حيث تتمحور قصة الكليب حول المشاعر والأحاسيس الرقيقة بين المحبين، تتخللها أجواء مليئة بالرومانسية .



وتقول كلمات الأغنية :

"أحبنى كما أنا .. بلا مساحيق ولا طلاء

أحبني كما تحب النجوم السماء

فالحب ليس مسرحا تعرض فيه آخر الأزياء

لكنه الشمس والرقى ؛ والعطاء

إن كنت حقا تعرف النساء

أحبني تلميذة تعلمت مبادئ الحب على يديك

أحبني شريكة لا دمية من ورق لديك....

أحبني .. برغم ما ارتكبته في الحب من أخطاء

ولاتؤاخذني.. إذا غضبت.. أو سبحت عكس الماء

فأنت عن يميني . والخوف عن يساري.

فكيف ياحبيبي سأقطع الصحراء؟؟؟

تحت سماء الصيف ؛ او عباءة الشتاء

وضمني حتى نصير قطعة واحدة

وتسقط الحدود بين الأرض والسماء"