آسر ياسين يبدأ تصوير مسلسله الجديد "بدون سابق انذار"

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل المصري آسر ياسين تصوير مسلسله الجديد "بدون سابق انذار" الذي كان يحمل إسم "الساعة 5" قبل تغييره، والعمل مكون من 15 حلقة وهو من أعمال الإثارة والتشويق ويتناول قصة ماجد وليلي وهما زوجين ينتظران مولدهما الأول يقعان في الكثير من الأزمات

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الممثلين، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

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