عدي أيمن يسرق أصالة .. ويناشد سالم الهندي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان السوري الشاب عدي ايمن كوفر أغنيته الجديدة ، والتي حملت اسم "تحت المطر".



واستطاع عدي جذب انتباه الجمهور على التواصل الاجتماعي، حيث نال كوفر الالبوم إعجاب الكثير فسرعان ما لاقى تفاعلاً وإنتشاراً واسعاً، وخاصة من قبل فانز ومعجبين الفنانة أصالة الذي إعترف عدي بسرقة عنوان الألبوم من أغنيتها الخليجية "اشتقتلك تحت المطر"، مشيراً بذلك إلى أنه أستوحى العنوان من أغنيتها، وبات من المعروف عن عدي إعجابه الكبير بأصالة فهو دائماً ما يعبر عن حبه لها وتأثره بفنها وأغانيها، والجدير بالذكر أن الكثير من متابعين أصالة، طالبوها بدعم إبن بلدها الفنان عدي أيمن، مؤكدين على أنه موهبة تستحق الدعم والتقدير.

وعاد عدي في اليوم التالي لإثارة الجدل من جديد ، فقام بنشر فيديو ضهر من خلاله وهو يوجه رسالة يناشد بها الرئيس التنفيذي لشركة روتانا "سالم الهندي" لكي يتيح له فرصه التعاون والانضمام الى روتانا، وقال : "السلام عليكم ، الى إدارة روتانا والى الاستاذ سالم الهندي ، عراب الفنانين والنجوم في الوطن العربي ، انا عدي ايمن فنان سروي اعيش في السعودية منذ 13سنة ، انا عندي مني البوم خليجي وها انا في الاستديو انتهيت من تسجيل اول اغنية، اتمنى منكم رعاية ودعم الالبوم ، واتاحة الفرصة للتواص معكم "

وبهذا تمكن عدي من إثارة الجدل حول البومه الجديد ، قبل أن يبصر النور حتى.