تمكين كُتاب الغد .. محور مناقشة ندوة تنسيقية شباب الأحزاب بمعرض الكتاب (فيديو وصور)

ياسر رشاد - القاهرة - شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم ندوة في تمام الساعة الرابعة مساءً، ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر"، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وناقشت الندوة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذبهم، وأهمية تمكين كُتاب الغد من الشباب.

أدار الحوار خلال الندوة ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها الدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي د. رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر.

ندوة التنسيقية بمعرض الكتاب

ندوة التنسيقية بمعرض الكتاب

ندوة التنسيقية بمعرض الكتاب