ميادة الحناوي تطرح "أحبني كما أنا" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت المطربة ميادة الحناوي، أغنيتها الجديدة "أحبني كما أنا" عبر موقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي.

من ناحية آخرى، كان أخر ظهور للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي في حفلها المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس 14 سبتمبر، وذلك ضمن حفلات موسم صيف جدة، واستقبلها الجمهور بتصفيق حار.

جدير بالذكر أن الحفل جاء تحت عنوان "ليلة من الزمن الجميل" وشارك في إحيائه المطرب الكبير محمد ثروت، والنجمة الكبيرة عفاف راضي.

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