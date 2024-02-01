هكذا احتفل عمرو محمود ياسين بعيد ميلاد والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المؤلف عمرو محمود ياسين، بعيد ميلاد والدته الفنانة شهيرة، الذي يوافق يوم 1 فبراير من كل عام.

ونشر عمرو، صورة مع أسرته، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "واقع الأمر أن أسرة الفنان محمود ياسين بعد توفيق الله وإرادته ما كان ليصلوا إلى أي شيء إيجابي بهذه الحياة لولا ثقل وقوة مواقفها، تفاصيل وأمور شديدة الأهمية والحساسية تحتاج إلى مواقف ذكية وقرارات حاسمة بأوقات صعبة".

وأضاف: "لكن كانت دائما هي المفتاح والسر، هي من صنعت التوازن والاستقرار عبر سنوات طوال، شلال من العطاء لا يتوقف، بارك الله في عمرك ويسعد أيامك بالستر والصحة والعافية، وكل سنة وانتي طيبة يا أمي وعيد ميلاد سعيد".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة شهيرة مسرحية "مصر فوق كل المحن" بطولة شذى، عمرو محمود ياسين، مي كساب، لطفي لبيب، إلهام شاهين، تأليف وإخراج أسامة عشم.

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