رمضان 2024.. ياسمين صبري في كواليس مسلسل "رحيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها صورة لها من كواليس مسلسل "رحيل" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "رحيل رمضان 2024 .. رمضان يجمعنا".

مسلسل "رحيل" من بطولة ياسمين صبري، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

كما عُرض لـ ياسمين صبري مؤخرًا، فيلم "أبو نسب" والذي شاركت في بطولته مع الفنان محمد عادل إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند"، و "ليلة هنا وسرور".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي عادل إمام.

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