هكذا علق عمر السعيد على صورته مع أحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

علق الفنان عمر السعيد، على الصورة التي جمعته مع الفنانة الإماراتية أحلام.

ونشر "السعيد"، الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أخف دم في الدنيا.. الملكة وأنا، وأنا والعسل.. أم فهد".

يذكر أن، ىخر أعمال عمر السعيد مسلسل "أزمة منتصف العمر" بطولة كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، ركين سعيد، ومن تأليف أيمن سليم، وإخراج كريم العدل.

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