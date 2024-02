بيدرو باسكال يفضح انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعم الفنان التشيلي العالمي بيدرو باسكال، الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني الذي يواصل انتهاكاته وقصفه قطاع غزة وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وسط صمت إعلامي غربي.

وأعاد "باسكال" نشر تقرير لموقع "New York Times" أوضح خلاله ما يعاني منه الشعب الفلسطيني بعنوان "نظرة داخل حرب لا يستطيع العالم رؤيته" وتضمن التقرير العديد من الصور لعدد من الفلسطينيين وهم يقومون بتشييع جثمان في العراء، ومعاناة عدد من الصحفيين هناك، إلى جانب العديد من المخيمات ونزوح الآلاف من الشعب الفلسطيني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتضامن فيها الممثل بيدرو باسكال مع الشعب الفلسطيني، حيث نشر تدوينة نهاية العام الماضي طالب خلاله بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ونجح الممثل بيدرو باسكال في لفت الأنظار لموهبته وشارك مؤخرًا بعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وشهرة واسعة لـ "بيدرو" في هوليوود أبرزها مسلسل الخيال العلمي "The Mandalorian"، ومسلسل الفانتازيا "The Last of Us"، وفيلم الجريمة والتشويق "Kingsman: The Golden Circle".

يذكر أن، بيدرو باسكال يشارك خلال الفترة المقبلة بعدد من الأعمال الفنية أبرزها الجزء الثاني لفيلم الدراما والأكشن "Gladiator" والمقرر عرضه نهاية شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب مشاركته لأول مرة بنوعية أفلام الأبطال الخارقين بفيلم "Fantastic Four" والمقرر عرضه تجاريًا خلال عام 2025.