طارق صبري حول حقيقة انفصاله عن شيري عادل: "لا أعلق على الحاجات الشخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان طارق صبري ضيفًا على كاميرا "Arab wood" على هامش فعاليات حفل "ملتقى التميز والإبداع العربي" في دورته الثانية هذا العام الذي أقيم مساء أمس الأربعاء وفوزه بجائزة الإبداع لأفضل ممثل عن دوره بمسلسل "ما تيجي نشوف".

وعبر "صبري" عن سعادته بالفوز بالجائزة وتطرق عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، كما رفض التعليق على ما يتردد بشأن علاقته بالفنانة شيري عادل، قائلا: "لا تعليق أنا لا أعلق على الحاجات الشخصية احنا ورانا إيه غير الكلام، وانا مابتضايقش أي حد من حقه يسأل ويتكلم ويعمل أي حاجة واحنا برضه لينا الحق نرد ما نردش ومفيش حاجة بتزعل يعني، وانا بدايتي كانت مذيع ومراسل فأنا بحب مهنة الصحافة وبحب المذيعين ومبزعلش حتى لما بيبقى فيه حاجة هجومية شوية عليا لاني عارف أن المهنة شوية قائمة على أن الناس تبقى عارفة أخبارها أول بأول".

وفوجئ متابعو الفنانة شيري عادل في شهر أكتوبر من العام الماضي بحذف صورها مع زوجها الفنان طارق صبري على "انستجرام" بعد مرور عام على زواجهما، ولم يكشف أيًا منهما حتى الآن سبب حذف الصور وحقيقة ما يتردد حول انفصالهما.

واحتفل الفنان طارق صبري بزواجه من الفنانة شيري عادل في شهر أكتوبر عام 2022، وشاركت "شيري" متابعيها صور من عقد القران عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام".

يذكر أن الفنان طارق صبري يعرض له حاليًا مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر وسط مشاركة عدد من نجوم الدراما التليفزيونية والوجوه الشابة، كما يشارك ببطولة فيلم "باركود 615" والمقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

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