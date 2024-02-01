في عيدها الوطني.. أصالة تخص الكويت بأغنية" لا طريت اسم الكويت"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية أصالة أغنية خاصة أهدتها لدولة الكويت وذلك لمناسبة عيدها الوطني بعنوان "لا طريت اسم الكويت" بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية على يوتيوب وعلى المنصات الموسيقية، وهي من كلمات : سويد العبيد وألحان نواف عبدالله.



ةكتبت أصالة في صفحتها معلنة عن الأغنية :"بكل طلعة قمر بالكويت الناس بتتجمّع تحتفل بأوله ونصه وهلاله بالكويت للحياة طعم تاني السهره حلوه والجمعه نفسها حلوه وكل بالكويت مختلف وإله طعم خاص كلً سنه ووطن الطيبين بخير ورفعه وإستقرار وسعاده دائمه .. ".

ويقول مطلع الأغنية :"لا طريت اسم الكويت، يوقف التاريخ وقفة احترام، ينبت بأرض الوفاء ورد الكلام، وتلمع نجوم السماء عز وسلام، ويوقف التاريخ وقفة احترام، هذا لا قلت الكويت".

والعيد الوطني الكويتي هي عطلة رسمية احتفالاً بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام، ومنذ عام 1992 تتزامن معه في 26 فبراير من كل عام احتفالات عيد التحرير، وفي عام 1963 تم ترحيل عيد الاستقلال ودمجه مع تاريخ جلوس الراحل عبدالله السالم الصباح، الذي يصادف 25 فبراير، بعد أن تمت مبايعته بالإجماع من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي كان الاستقلال في عهده، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها بالتاريخ الجديد.