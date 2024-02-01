ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني فادي حرب نجاحاً باهراً بأحدث أغنياته التي حملت عنوان "فتتنة" والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب كما أطلقها عبر كافة المنصات الرقمية.

وحصدت أغنية فتنة بعد 14 يوماً أكثر من مليون و600 ألف مشاهد على يوتيوب وعدداً كبيراً من الاستماع على باقي المنصات وهي باللهجة العراقية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي عمر صباغ.أصدر الفنان اللبناني فادي حرب أغنيته الجديدة بعنوان "فِتنَة" وهي باللهجة العراقية، وقج حمل الكليب توقيع المخرج إسلام هشام.

ونتيجة لهذا النجاح طلب فادي ممن يحب من متابعيه أن يسجل الأغنية بصوته وأن يقوموا بعمل "منشن" له كي يشاركها فادي بأصوات محبيه على صفحته الخاصة.

ونشر فادي مقطع فيديو يوضح الأمر وأرفقه بتعليق :"فِتنا ع قلوبكن لقينا "فِتنة" هي التريند من شان هيك انا اللى بيكن مفتون سجلهوها بصوتكن و صيروا اعملولى Mention ت اعملها Share عندي".

كانت هذه تفاصيل خبر فادي حرب يفتح الفرصة لمتابعيه في غناء أغنيته "فتنة" بعد نجاحها بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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