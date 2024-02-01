ريناد تنقذ زوجها من القتل.. الحلقة 5 من مسلسل "حدوتة منسية"

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث شيقة شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه على قناة cbc ومنصة watch it.

حيث احتفل خيرت (أحمد فهيم) بعودة ابنه سارى (محمد عزمى) إلى أحضانه، ويحاول التقرب إليه لاسيما وأن سارى غير مرتاح فى الوضع الجديد مع والده ويطلب طوال الوقت العودة إلى سعاد (سوسن بدر) رغم أن والده خيرت يحاول توفير له كافة سبل الراحة.

كما يقع مالك ابن هاشم (هشام إسماعيل) ودهب (عبير صبرى) في ورطة، حيث تعرض اللاب توب الخاص للهاكينج وسرق منه ملفات منها فيديو رقص لوالدته، ويحاول مالك إيجاد حل للقصة بالحديث مع جدته سعاد.

ثم ينتقل المشهد إلى يوسف المتواجد في منزل عشيقته هند (هلا السعيد) زوجة صديقه حازم (محمد لطفى شاهين)، بينما ريناد (نانسى صلاح) زوجة يوسف تستمر في مراقبتة.

كما تكتشف ريناد أن زوجها يوسف متواجد فى شقة هند عن طريقة مراقبته بالجى بى إس رغم أنه أخبرها أنه سيافر ومتواجد في المطار، وخلال مراقبتها للواتس آب الخاص بزوجها، تجد رسالة على الواتس من حازم ليوسف أنه عائد إلى المنزل فتحاول إنقاذ زوجها وتنبهه لمغادرة منزل هند الذى يخونها معه بدلاً من عودة حازم وتهوره ويقتله.

وتذهب ريناد مسرعة إلى منزل حازم وتلحقه قبل صعوده وتتظاهر بأنها تعانى من هبوط وتستطيع أن تعطله حتى غادر يوسف الشقة.

وكانت أحداث شيقة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه على منصة watch it وقناة cbc.

حيث قابل خيرت (أحمد فهيم) سعاد (سوسن بدر) لمعرفة أين وصلت في تجهيز الفلوس المطلوبة لابنه سارى (محمد عزمى) الذى ينكشف بعد ذلك أن نعيم (أسامة عطا الله) الذى تركته عنده مشارك معه في العملية.

ثم نرى أن نوح (محمود حجازى) يريد أن يعمل فى مكان آخر غير مصنع الحلويات بجانب المصنع.

ويعرض عليه زميله إسماعيل أن يؤجر سيارة لبيع المشبك ويوافق نوح على ذلك، وبدأ نوح في كسب ثقة صاحب المصنع الحاج حلمى (أحمد صيام) وابنته أمانى (دعاء حكم) ويكتشفان أن نوح خريج تجارة انجليزى ويفكر في تشغيله في حسابات المصنع.

الحلقة 4

كما تكشف الحلقة عن وجود غير داخل المصنع من نوح، حيث يحاول عاطف (أمير صلاح الدين) اتهامه بسرقة محفظته ويدسها في مكان نوح، ولكن إسماعيل يجدها ويرميها بعيدا وبعد العثور عليها، يخصم حلمى صاحب المصنع 5 أيام، ويذهب المشهد إلى سعاد وخيرت بعد أن جهزت 250 ألف جنيه وذهبا إلى المكان المتواجد فيه سارى.

وكان تصدر مسلسل "حدوتة منسية" التريند، وذلك بعد طرح الحلقة الأولي، حيث يعرض العمل على قناة cbc و watch it.

ملخص الحلقة الأولي

حيث وبدأت الحلقة الأولي بحدث قديم اذ يتواجد أحمد فهيم في فيلا ويحاول سرقة عقد وتظهر صاحبة الفيلا وتحاول الإمساك به ليضربها وتسقط أرضاً ويبدو أنها توفت، ويفر فهيم هارباً لتيدأ الأحداث بعد ذلك.

ثم يظهر أبناء سوسن بدر فى فيلا سعاد وهم هاشم “هشام إسماعيل” وزوجته دهب “عبير صبرى”، عمر “محمد على رزق” وزوجته وفاء “رجوى حامد”، يوسف “طارق صبري” وزوجته ريناد “نانسى صلاح”، نوح “محمود حجازى”، تقى “ريم سامى” التي تستعد للزواج من أشرف “حسن عبد الله” وسط أجواء احتفالية في الفيلا بليلة الحنة.

ويدخل هاشم في خلاف مع أخيه نوح بسبب إدارة المصنع الخاص بالعائلة خاصة وان المصنع ازدادت المديونية عليه، وفى نفس الوقت يعانى هاشم من فتور علاقته بزوجته دهب، ويوسف على علاقة بصديقة زوجته هند “هلا السعيد” حيث تكتشف ريناد هذه العلاقة لاسيما وأنها سيدة تشك باستمرار وتقرابه طوال الوقت.

بينما يعمل عمر دكتور نساء وتعانى زوجته وفاء من عدم الانجاب حيث أنها لديها مشكلة في الرحم، وتحاول بأى طريقة الانجاب وتخشى من زواج عمر عليها إلا أنه يطمانها ويؤكد على حبه لها، وخلال الحنة تظهر آية “هبة عبد الغنى” وهى صديقة دهب، وتعمل في قراءة التاروت، ويجتمع سيدات العائلة مع اية لمعرفة ماضيهم ومستقبلهم.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل حدوتة منسية على قنوات cbc بدءًا من يوم السبت 27 يناير 2024، يتم عرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

وعن موعد الإعادة في تمام الساعة 11.00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعرض مسلسل حدوتة منسية على منصة watch it، كما يعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو مكون من 30 حلقة.

قصة المسلسل

هو مسلسل درامي اجتماعي مكون من 30 حلقة، يتناول قصة كفاح أم في تربية الأبناء، لكنها تواجه العديد من التحديات والعقبات، يُعرض المسلسل على قناة CBC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعتبر أحد أهم المسلسلات التى تقدمها شركة "فانتدج"التى تستعد لتقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج المميزة خلال الموسم الحالي.