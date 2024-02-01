شارموفرز يطرح "كلام الماما" على"يوتيوب" وأحمد بهاء يهديها لوالدته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح فريق شارموفرز، اليوم الخميس، أغنية "كلام الماما" بطريقة الفيديو كليب على "يوتيوب".

وأهدى أحمد بهاء أحد أعضاء الفريق، هذه الأغنية إلى والدته، ولكل أم قامت بواجب الأمومة بكل حب، وعلى أكمل وجه، وأصبحت رمزا للتضحية والخير والإيثار، على كل ما تفعله لأبنائها.

كما يظهر في الكليب مفاجأة وهى المشاهد الحقيقية التي ظهر فيها لأول مرة أحمد بهاء وهو طفلا رضيعا ثم طفلا صغيرا مع أسرته، وأيضا ظهر في المشهد الأخير بالكليب مشاهد جمعت بين أمهات الفنان أحمد بهاء، والفنان محمد العرقان والفنان محمد الفاره، وهن يجلسن معا ويتناولن الشاي في البلكونة.

وحرص أحمد بهاء في نهاية الفيديو كليب، على كتابة إهداء خاص إلى والدته وإلى كل أم قال فيه: "مش بعرف أعبر بالكلام فقلت أعبر لك بأحسن طريقة بعرف أعبر بيها.. شكرا يا ماما.. الأغنية دى إهداء لكل أم حاربت لتربية أولادها.. أحمد بهاء".

أغنية "كلام الماما" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقي عادل محمد ونوفو - عيسى أسود، ومن إخراج أحمد بهاء، ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

في الشكل غلاوة والنفوس غلابة

بيخافوا من الهوا وبيخدوا له دواء

العين مركزة والحارس ربنا كنا عند ماما

بنبخرو ياما قلبي باع اللي مش شاري

ما في زعل لا مفيش داعي الطيور على أشكالها

بتقع بس أنا اللي وقعت وقمت تاني

الصحاب مش بيدوموا وبيقلوا عدد

كتير بيقولوا بس مين السند.