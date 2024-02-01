أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية يزورون مصطفى كامل بمنزله بعد قرار الاستقالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، على مواصلة جهودهم في محاولة إقناع الفنان مصطفى كامل بالعدول عن قرار الاستقالة من منصب نقيب الموسيقيين التي أعلن عنها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" مؤخرًا وتفويض وكيل المجلس الفنان حلمي عبد الباقي لتولي المنصب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من جلسة خاصة جمعت أعضاء النقابة والفنان مصطفى كامل والذي تحدث خلاله عن السبب وراء إعلانه الاستقالة من منصب النقيب.

وأعرب "كامل" عن استيائه مما يتعرض له من سب وقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: "احنا شغالين من غير أجر، وبنخدم شريحة كبيرة من المجتمع، والنقابة لا تقل أهمية عن أي جهة سيادية، والحمد لله أنا مليش في الحرام وعمري ما أعرف سكته أنا بس عايز أشوف شغلي".

وكشف مصدر من اتحاد النقابات الفنية في تصريح خاص لـ "الخليج 365" ردًا على سؤال هل تقدم الفنان مصطفى كامل بالاستقالة عن منصب نقيب المهن الموسيقية، إلى الاتحاد باعتباره الجهة المسؤولة عن قبولها؟ وأجاب المصدر، قائلا: "المفترض أولا أن يقدم النقيب، الاستقالة رسميا، إلى مجلس النقابة التابع لها، أو إلى رئيس الاتحاد مباشرة، وحتى الآن لم يحدث ذلك بشكل رسمي، سواء من المجلس أو النقيب نفسه".

وأعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية بالإجماع رفض قبول الاستقالة، وبعد الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، وجه الأعضاء رسالة إلى الفنان مصطفى كامل، قالوا فيها: "كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتنعين عن الموافقة على قرار استقالتك من المجلس، ولا نستطيع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ظهرك وتحت رايتك، وإيد واحدة وتنفيذ كل شيء بحرفية".

يذكر أن مصطفى كامل شارك مؤخرًا بحفل "كاسيت 90" في "موسم الرياض" وسط نخبة من نجوم الغناء بفترة التسعينات.

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