"أنا وعاء فاكهة".. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب وشقيقتها تعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت جنا ابنة الهضبة عمرو دياب، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "جنا" في الصور وهي حاملة "شنطة" على شكل فاكهة "أناناس" من أحدث ظهور لها، وعلقت: "أنا وعاء فاكهة".

وعلقت شقيقتها كنزي عمرو دياب، على الصور، قائلة: "حبيت هذا".

يذكر أن، جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء.. الأولى هي نور من الفنانة شيرين رضا قبل انفصالهما، ثم زواجه من زينة عاشور، لينجبا "كنزي وجنا وعبدالله".

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