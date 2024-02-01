شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل بعد مطالبة الموسيقيين بالعدول عن الاستقالة: مش قادر أستحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس أعضاء نقابة المهن الموسيقية على زيارة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل في منزله يطالبونه بالرجوع عن قرار استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، الذى ألمح به مؤخرا، وأحضروا له تورتة.

والتقى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أعضاء النقابة، حيث أعرب عن استيائه الشديد، وأكد أنه يتعرض للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت الأمر الذي أغضبه.

وأوضح مصطفى كامل أسباب تقديم استقالته قائلا: "أنا مش قادر أستحمل، أنا عمري ما هدخل بيتي حرام"، مؤكداً أنه حقق ملايين الأرباح للنقابة في عدة أشهر، مشدداً على أنه يحب مصر ولا يوجد من يحب مصر مثله.

وأضاف: "احنا بنخدم فئة كبيرة من المجتمع وشغال من غير أجر، والنقابة كيان كبير ومحترم لا يقل عن أي جهة سيادية، وماليش في شغل الحرام والحمد لله ماشي بما يرضي الله".

وعقد مؤخرا اجتماع لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ووقفة تضامنية بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة برجوع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة الذي ألمح به مؤخرًا .

وحضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، وظلوا يهتفون: "نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى، لا للقرار، تراجع عن القرار".

ووضعت شاشة كبيرة فى مدخل نقابة الموسيقيين لعرض صور مصطفى كامل بكلمات " يا صقر أولادك فى انتظارك، وكمل مشوارك" خلال الوقفة التى نظمها أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، للمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام.

وقال خلال الاجتماع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين : أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من معطم محافظات مصر للمطالبة برجوع مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته، حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية.

وأضاف مصطفى كامل فوضني بديلا منه كنقيب مهن موسيقية ولكن أرفض ذلك وان شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الانجازات، وكلنا معاه وفي ضهره.

وأشار كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سوف نتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونتناقش معه وماذا يريد تنفيذه، وكلنا ايد واحدة في النهاية، وقال حلمي كل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالة مصطفى كامل.