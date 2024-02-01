أول تعليق لـ محمد إمام بعدما أثارت كلمته الجدل في السعودية في حفل الـ Joy awards - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - من بعد ما أثارت كلمة الممثل المصري محمد إمام الجدل خلال تكريم والده عادل إمام في حفل الـ Joy awards، في السعودية ومن بعدما قدم تحية كبيرة لشعب غزة، نشر محمد إمام الفيديو التكريمي الممنتج، الذي يوجه تحية في آخره الى جمهوره والحاضرين في الحفل :

"تابعت الفترة اللي فاتت جدل بسبب كلمتي في حفل الچوي أووردز .

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أكن للمملكة السعودية بقيادتها و شعبها و رموزها كل الحب و الإحترام كما أكنه لبلدي أو لأي بلد عربي .. و سعيد بالنهضة الفنية العالمية التي تحدث فيها و على التكريم الجميل للزعيم .. و اشكرهم دائماً على حفاوتهم في استقبالنا .. أعلم ان ليا جمهور كبير جداً في السعودية جعلوا أفلامي عندهم من أعلى الايرادات و مسلسلاتي من أعلى المشاهدات ..

انا فنان مصري عربي قبل كل شيء .. و اتربيت على ان الفن وسيلة للتواصل بين الشعوب وفهمهم لبعضهم البعض و تقبل الاخر .. و هذا أسمى معاني الفن وأتمنى أن أخدم هذا المعنى .. كل الحب و الاحترام لجمهوري في كل الوطن العربي"