أحمد بدير : "الذكاء الإصطناعي هيقعدنا في بيوتنا"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري أحمد بدير عن رأيه بالذكاء الإصطناعي، حيث قال: "لو كان الفنان راحل عادي، لكن لو كان الفنان على قيد الحياة، كدة الذكاء الاصطناعي هيقعدنا في بيوتنا".



وتابع أحمد بدير: "هياخدوا شوية أصوات وشوية تعابير وجه وهيعملوا فيلم من غيري وأقعد أتفرج على نفسي".

ومن ناحية أخرى، يشارك أحمد بدير في مسلسل "المعلم" المقرر عرضه في رمضان 2024 وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل وبطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتي، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان.

وكانت تلك التصريحات أثناء حلوله ضيفاً على شاشة "الظفرة".