ميرنا وليد - بيروت - نال الفنان اللبناني عاصي الحلاني تكريماً جديداً يضاف إلى سجله الحافل نظراً لما قدمه في مسيرته الفنية من أغنيات وإبداعات شكلت بصمة مميزة.

وقد كرّم "ملتقى التميّز والإبداع العربي" في دورته الثانية ضمن حفل توزيع جوائز هذا العام عاصي الحلاني من لبنان ومن ضمن عدد من الشخصيات البارزة والذي أقيم مساء أمس الأربعاء في أحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس بمصر.

ولفت عاصي الأنظار إلى أناقته وحضوره الأخاذ والمحبب خلال الأمسية التي رعتها جامعة الدول العربية ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع أكاديمية ويكيمديا لعلوم الاعلام.

وعبّر عاصي عن سعادته خلال تسلمه الجائزة التكريمية قائلاً :"اأنا قادم من لبنان، حاملاً معي رائحة أرز لبنان، وأحمل في قلبي محبّة الشعب اللبناني لشعب مصر وأرض مصر العظيمة الولاّدة دائمًا والتي تربطنا علاقات عائلية وتاريخية. مصر التي لا زالت تحتضن الشعب اللبناني في كل ازماته. التكريم في مصر له طعم مختلف يحمّلني مسؤولية كبيرة. مصر العراقة والحضارة والثقافة والفن والتاريخ".

من ناحية أخرى انتهى عاصي الحلاني من تصوير أحدث أغنياته التي تحمل "عمرها الخيانة" على طريقة الفيديو كليب في دبي تحت إدارة المخرج عادل سرحان والذي سيطرح قريباً.



كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني مكرّماً من ملتقى التميّز والإبداع وهكذا عبّر عن سعادته-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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