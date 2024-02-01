فن ومشاهير

حماقي وعمرو يوسف وأنغام.. حضور فني في مباراة النصر وإنتر ميامي في الرياض

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة فريق النصر وإنتر ميامي حضور فني مميز في ، المقام ضمن فعاليات كأس موسم الرياض 2024.

الفنانون وابنارهم في مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي 

حضر كل من الفنان محمد حماقي برفقة ابنته فاطمة والفنانة أنغام برفقة نجلها عمر والفنان عمرو يوسف والفنان أحمد حلمي.

 

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نتيجة مباراة النصر السعودي وفريق غنتر ميامي الأمريكي

حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء في بطولة كأس موسم الرياض

ومن المقرر أن تكون مواجهة إنتر ميامي ضد نظيره النصر السعودي هي المواجهة الثانية في بطولة كأس موسم الرياض الودية، على أن تكون المواجهة الأخيرة في البطولة الودية يوم 8 من شهر فبراير المقبل بين فريقي الهلال والنصر.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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