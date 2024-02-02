شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 5.. أحمد فهمى يتذكر مشهد إجهاض طفله بسبب أنانية صبا مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on، أحداثاً مختلفة، حيث ذهبت هند سالم- صبا مبارك إلى الواحات مع جيمى أندرسون - محمد علاء جمايكا لتجرى معه لقاء تليفزيونى آخر حسبما طلبت منها إدارة القناة، والتقى جيمى خلسة مع هند ولكن زوجته هدى - ناردين فرج كانت قد شعرت أن هناك علاقة بين زوجها وبين هند، حيث ظلت تراقب زوجها وهند وفاجأتهم بسؤال هند وسألت عن زوجها ولماذا لك يأتى معها، لترد هند إنه مشغول فى بعض القضايا.

وبطريقة الفلاش باك، ظهر حاتم - أحمد فهمى وهو يشترى هدية لزوجته هند سالم بسبب إنها حامل فى طفلهما الأول، ولكنه تفاجأ إنه اجهضت نفسها ، ليستفيق فهمى من الفلاش باك على زيارة والدة هند فى المستشفى.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.