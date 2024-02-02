شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين: "أنف وثلاث عيون" مختلف عن الفيلم القديم.. وصبا مبارك: المقارنة مش مرعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون" ضيوفاً في برنامج "معكم منى الشاذلى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى والمذاع على قناة ON، ووجهت منى الشاذلي سؤالاً لظافر العابدين عن تجسيده شخصية قدمها من قبل كل من محمود ياسين وكمال الشناوي وعمر الشريف، ليعلق قائلاً: "طبعا هم رموز السينما العربية وتاريخ كبير جدا وكانت مسؤولية ولكن حاولنا نبعد عن المقارنة، ولازم يكون في شيء مختلف".

وتابع ظافر العابدين: "بالطبع شوفت الفيلم القديم من زمان، ولكن ركزت أكتر مع سكريبت وائل حمدي ورؤية أمير رمسيس، وشخصية دكتور هاشم بتمثثل ناس كتير عايشين دلوقتى في تأخر الزواج، لأن الرجالة بتتزوج متأخر حالياً ويمكن الظروف مختلفة بسبب مثلا مشاكل مادية ممكن يكون سبب في تأخر الزواج".

وقالت صبا مبارك: "طبعا شوفت الفيلم اللى اتعمل زمان وقرأت الرواية لكن انا مش بحس بالرعب من المقارنات، وشكسبير بجلالة كتابته اللى عملها اتعادت مليون مرة وبأكثر من طريقة، ومش حاسة ان المقارنة مرعبة لينا وبحس انها في صالحنا".

وطرح صناع الفيلم الإعلان الخاص بالعمل، حيث يبدأ بمونولوج درامي مؤثر لدكتور "هاشم" ظافر العابدين حول طبيعة الاستسلام ودوافعه؛ مستعرضاً لنا شخصية هاشم القلقة وصراعه الذاتي لاتخاذ قرارات يمكنها أن تغيّر حياته بالكامل، أو تُعرّضه لخسائر لا يمكن تعويضها، ثم تنتقل مشاهد الإعلان بسلاسة بين بطلات الفيلم وضيفة شرفه، فنشهد "روبا" سلمى أبو ضيف الشابة البريئة المليئة بالحيوية، ثم "أمينة" أمينة خليل ضيفة شرف الفيلم، والتي تبدو شديدة التعلق بـهاشم، وننتهي إلى مناقشة مثيرة بين هاشم وطبيبته النفسية "عالية" صبا مارك حيث نكتشف أنه يعاني كابوساً مستمراً يؤرّقة ويستعصى عليه تفسيره.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.