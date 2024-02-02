بالفيديو – لحظة إيداع دنيا بطمة السجن بعد اعتقالها

كتب امير فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 12:48 صباحاً - في آخر تطورات قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة، ألقت الشرطة القضائية المغربية القبض على الفنانة، أمس الأربعاء، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في قضية حساب “حمزة مون بيبي”، التي دِينت على إثرها بالسجن لمدة سنة نافذة.

وأوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش، المطربة المثيرة للجدل، تنفيذا للحكم الصادر ضدها..

لحظة إيداع دنيا بطمة في السجن

كما وصلت دنيا بطمة لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها عشية الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية، وأظهر مقطع فيديو سيارة بيضاء تقل الفنانة ليتم إيداعها في السجن، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكانت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط، رفضت الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي” الذي أنشئ عبر تطبيق “سناب شات” لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.

سنة كاملة

يُذكر أن المحكمة الابتدائية في مراكش كانت قد أصدرت حكمًا بالحبس النافذ 8 أشهر بحق دنيا، العام 2020، يليه الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.

وأوضح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، أن هناك أدلة كافية لإثبات إدانة دنيا وشقيقتها بجنحة المشاركة في تجميع ونشر كلام وصور الضحايا من دون موافقتهم خلال أنظمة معلوماتية، بالإضافة إلى بث وقائع كاذبة تمس حياتهم بقصد التشهير بهم وتهديدهم.

قضية “حمزة مون بيبي”

قضية حساب “حمزة مون بيبي” مستمرة منذ فترة في المحاكم المغربية، بعدما ثبت ابتزازه لعدد من النجوم.

واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كثر من الأفراد والعامة إذ هاجم عدد من المشاهير المغاربة منهم رجاء وعمر بلمير، أحمد شوقي، نورا فتحي، ابتسام تسكت، طاهرة، سعيدة شرف، الطبيب المثير للجدل دوك صمد ولاننسى كذلك استهدافه لرجال قضاء وأصحاب الملاهي ورجال أعمال لهدف ابتزازهم. ليس هذا فقط بل قام بابتزاز رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد مديمي، والذي قال أن أحد المسثتمرين في المدينة مات بسكتة قلبية نتيجة للابتزاز الذي تعرض له من طرف “حمزة مون بيبي”.

الخليج 365

الخليج 365

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