عصام كاريكا يحتفل بعقد قران ابنته وسط أجواء عائلية.. والجمهور يشيد بجمالها!!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 12:48 صباحاً - حتفل المطرب والملحن عصام كاريكا مساء أمس، بعقد قران ابنته مي على المهندس هشام الخطيب بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

عصام كاريكا يحتفل بزفاف ابنته

حيث احتفل أمس عصام كاريكا بعقد قران ابنته مي على المهندس هشام الخطيب بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأحيا الحفل عدد كبير من النجوم ومحبي كاريكا كلا من تامر حسني، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، أحمد شيبة، مصطفى حجاج، حميد الشاعري، ومحمد محي، مما جعله يتأثر خلال الحفل وقام بالبكاء، وسط أجواء من البهجة والرقص بحضور عدد كبير.

إطلالة العروس

وخطفت مي عصام كاريكا الأنظار بفستان زفاف جذاب، مطرز بالكامل من تصميم دار الأزياء taya couture، والتي أذهلت جميع المتابعين على السوشيال ميديا.

وحرصت المخرجة مي عصام كاريكا على اختيار الالوان البارزة التي تناسب بشرتها، وتبرز جمال عينيها بالمكياج الناعم، فاعتمدت على الالوان الزاهية كالبينك والبيني الفاتح.

كما اختارت تسريحة الشعر البسيطة دون أي تكلف مع وضع طرحة الفستان الأبيض على الرأس بطريقة جذابة، وزينت أذنيها بالاقراط السوارية المميزة.

حفل زفاف ابنه عصام كاريكا

بدأ الحفل بفقرة “الفاير شو” لمصمم الاستعراضات النارية الشهير الفنان أحمد عصام بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن والغناء ومشاهير الرياضة والمجتمع.

كما اشتمل الحفل على فقرة عزف بالساكسفون للفنانة رحمة والدجى عمرو سو، تلا ذلك غناء عصام كاريكا لابنته أغنية “شانكوتي”.

وكان أول الحاضرين، يسرا والفنان أحمد أدم ومنذر رياحنة، وحميد الشاعري، وحكيم وعبد الباسط حمودة ومصطفى كامل، وحلمي عبد الباقي، والمطربة بوسي ومحمود الليثي، ومحمد شاهين، والملحن محمد رحيم، وعزيز الشافعي، وليد سعد، والشاعر تامر حسين، وأحمد باتشان، دياب.

ومن نجوم كرة القدم حضر الكابتن السعودي سعيد العويران، ومرتضى منصور، وتامر بيجاتو، وأحمد شوبير.

كما حضر حفل الزفاف الإعلامي تامر أمين، والمنتج الدكتور أحمد أيوب، والفنانة هند عاكف، ومنظم الحفلات الشهير حسام خليل، وياسر الحريري، ويوسف جو، ومصمم الأزياء أحمد فايز ومحمود أبو دشيش، وكابتن شيندي يحيى، وتامر بشير، والفنان شريف باهر، والفنان محمد أبو داوود، والإعلامية داليا مطر.

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