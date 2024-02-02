أحد محبي مايا دياب السعوديين يطلب من تركي آل الشيخ أن يستدعيها للسعودية .. وهكذا ردت

ميرنا وليد - بيروت - كتب أحد متابعيه الفنانة اللبنانية مايا دياب على أحد المنصات في منشور له : و انت يا بو ناصر انا احبك و ادري انك تلبي نداء الجماهير ، لازم نشوف مايا دياب في المملكة لانه جمهورها ناطرها"

لترد عليه مايا دياب : " انت والسعودية بالقلب "

وطرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MYMAYAV بعد طول إنتظار، إذ كانت قد صدرت الاغنيات الأولى من الالبوم بالأشهر الماضية وهي "طاقة ايجابية" و"تقلان" .



وتقدم مايا حالياً لمحبيها اغنيات منوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية:

"كلّن قالولي" هي الاغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان اللبناني زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع هادي شرارة. وتدمج مايا بهذه الاغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص.

وبعد نجاح أغنية ديالي باللهجة المغربية، تكرر مايا تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية "قولّي" وهي من كلمات والحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي.

أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان "تعالى وافرح" من كلمات احمد المالكي، الحان مدين وتوزيع هادي شرارة.

ويتبقى من الألبوم أغنية واحدة ستقدمها على طريقة الديو مع نجم عالمي تكشف تفاصيلها لاحقاً وحينها يكون الألبوم قد اكتمل.

وقد صورت مايا أغاني الألبوم كلها بطريقة مبتكرة وبأجواء متشابهة تجمع بين البساطة والفرح والرومنسية مع المخرج جو بو عيد.

وبدأت مايا منذ حوالى اسبوع بالترويج لأغنيات البومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها فكشفت من الستوديو تفاصيل كل اغنية وأجوائها وردة فعلها عليها، فاستطاعت من خلال تفاعل جمهورها معها بأن تتصدر الترند وبأن تكون حديث الصحافة العربية حتى قبل إصدار الألبوم.