مايا دياب تطلق ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MyMayaV

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم " MYMAYAV"، وذلك بعدما أصدرت من الألبوم في الأشهر الماضية أغنيتين: "طاقة إيجابية" و"تقلان".

وتقدم مايا لمحبيها أغنياتها الجديدة المنوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية منها "كلّن قالولي" وهي الأغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع المبدع هادي شرارة. وتدمج مايا بهذه الأغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن.

وبعد نجاح أغنية "ديالي" باللهجة المغربية، تكرر مايا تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية "قولّي" وهي من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي، أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان "تعالى وافرح" من كلمات أحمد المالكي ، ألحان مدين وتوزيع هادي شرارة .

ويتبقى من الألبوم أغنية واحدة ستقدمها على طريقة الديو مع نجم عالمي وتكشف تفاصيلها لاحقاً وحينها يكون الألبوم قد اكتمل، وتتعاون مايا بهذا الألبوم مع Warner music Middle east ، وقامت بتصوير أغاني الألبوم كلها بطريقة مبتكرة وسط أجواء تجمع بين البساطة والفرح والرومانسية مع المخرج جو بو عيد.

يذكر أن "مايا" بدأت منذ أسبوع الترويج لأغنيات ألبومها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت تفاصيل كل أغنية وأجوائها وردة فعلها عليها.