تكريم جاريت موريس بنجمة على ممشى هوليوود احتفاءًا بمسيرته التليفزيونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل الأمريكي جاريت موريس، بوضع اسمه على ممشى هوليوود في الفعالية التي أقيمت ظهيرة اليوم الخميس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية تكريمًا لمسيرته التليفزيونية على مدار 50 عامًا.

ونشر موقع "فارايتي" صور التكريم وظهر خلالها "جاريت" وهو في قمة سعادته احتفالًا بحصوله على نجمة بممشى هوليوود بالتزامن مع عيد ميلاده الـ 87 الذي يوافق اليوم 1 فبراير.

ويعد "جاريت موريس" من أشهر نجوم التليفزيون الأمريكي وشارك بالعديد من البرامج الكوميدية والمسلسلات التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا أبرزها برنامج "Saturday Night Live" ومسلسل الكوميديا "2 Broke Girls"، ورشح "جاريت" خلال مسيرته للعديد من الجوائز العالمية منها ترشحه لجائزة "إيمي" عام 1979.

يذكر أن، جاريت موريس يشارك ببطولة عدد من الأعمال خلال الفترة المقبلة منها فيلم الكوميديا "Big Fish"، ومسلسل "Antibody Heat" والمقرر عرضهما خلال العام الجاري.