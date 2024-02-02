رمضان 2024.. نسرين طافش في كواليس مسلسل "بدون مقابل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة نسرين طافش، الترويج لمسلسلها الجديد "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت "نسرين"، صور من كواليس المسلسل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "كواليس مسلسل بدون مقابل رمضان 2024 مع نجوم العمل هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزت، محمد أبو داود ونخبة من نجوم مصر.

تدور أحداث مسلسل "بدون مقابل" في إطار درامي حول بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

وقضت محكمة جنح أكتوبر يوم الاثنين الماضي رفض المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش وتأييد حبسها 3 سنوات لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد، وقضت المحكمة غيابيًا على "نسرين" بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش تعيش انتعاشة فنية هذا العام وتشارك بعدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "السيستم" بطولة الفنان طارق لطفي، وفيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والمقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

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