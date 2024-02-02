مي عمر في "الجيم" ونادين نجيم بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، من كواليس مسلسلها الجديد "رحيل" الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الأطفال 57357.

نداء شرارة

شاركت الفنانة الأردنية نداء شرارة متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "تتشابه الوجوه ولكن القلب لم يخلق منه أربعين".

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت متابعيها، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، ونالت إعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة لها أثناء تواجدها في الجيم.

نادين نجيم

ظهرت الفنانة نادين نجيم بدون مكياج، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، صورًا لها، من تكريمها بـ حفل "ملتقى التميز والإبداع العربي" في دورته الثانية، ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام".

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بملامح هادئة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال "خاصية "القصص القصيرة"، وعلق: "صباح الخير".

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي داخل سيارتها، ونشرت صورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".