"نتفليكس" تكشف عن أبرز أعمالها في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة الترفيه العالمية نتفليكس عن أبرز الأعمال التي ستعرضها للجمهور من أفلام ومسلسلات من جميع أنحاء العالم، في عام 2024.

ومن الأعمال التي تعود في مواسم جديدة: "لعبة الحبار: الموسم الثاني"، أو "Rebel Moon جزء 2: حافرة الندوب"، "إميلي في باريس"، و"بريدجرتون"، و"هيئة دبلوماسية".

وتضم المجموعة التي أعلنت عنها المنصة عودة إدي ميرفي في فيلم "شرطي بيفرلي هيلز"، والنسخة السينمائية الحية المستوحاة من Avatar: The Last Airbender، ويشاهد الجمهور جينيفر لوبيز وهي تحاول إنقاذ البشرية في فيلم "أطلس"، ومغامرة جديدة مع "معضلة الأجسام الثلاثة".

جدير بالذكر أن نتفليكس أعلنت قبل ساعات أيضا عن أبرز الأعمال العربية التي سيشاهدها الجمهور في 2024، وبينها الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، والموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، ومسلسل موعد مع الماضي.

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