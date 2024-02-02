شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك: خوفت من دورى فى "أنف وثلاث عيون".. وأمير رمسيس: الرواية معقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون" ضيوفاً في برنامج "معكم منى الشاذلى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى والمذاع على قناة ON، وتحدثت صبا مبارك عن تخوفها من الفيلم، قائلة: "بعيداً عن أن الفيلم مستوحى من رواية أو من فيلم، وأن دورى مستحدث وغير موجود بها، أنا كنت خايفة من الدور لأنه صعب تعمل دور دكتور نفسى بيعالج حد، لأن لهم طريقتهم ولهم بروتوكلات محددة وأشياء مثل ذلك".

وعن انجذاب أمير رمسيس للرواية قال: "أظن أن الرواية معقدة ومشتبكة جدا وفيها خطوط كثيرة، ولما اتعرض عليا من المنتجة شاهيناز العقاد، لقيت إن فعلا صعب أن تتحول الرواية لفيلم واحد فقط، فحسيت إن في فيلم جديد ويمكن لإنى بحب السينما اللى بتتبني عن العلاقات اللى بتتماشى مع مشاكل الجمهور أكتر".

وطرح صناع الفيلم الإعلان الخاص بالعمل، حيث يبدأ بمونولوج درامي مؤثر لدكتور "هاشم" ظافر العابدين حول طبيعة الاستسلام ودوافعه؛ مستعرضاً لنا شخصية هاشم القلقة وصراعه الذاتي لاتخاذ قرارات يمكنها أن تغيّر حياته بالكامل، أو تُعرّضه لخسائر لا يمكن تعويضها، ثم تنتقل مشاهد الإعلان بسلاسة بين بطلات الفيلم وضيفة شرفه، فنشهد "روبا" سلمى أبو ضيف الشابة البريئة المليئة بالحيوية، ثم "أمينة" أمينة خليل ضيفة شرف الفيلم، والتي تبدو شديدة التعلق بـهاشم، وننتهي إلى مناقشة مثيرة بين هاشم وطبيبته النفسية "عالية" صبا مارك حيث نكتشف أنه يعاني كابوساً مستمراً يؤرّقة ويستعصى عليه تفسيره.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.