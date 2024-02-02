شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس: لم أعانِ فى التعامل مع ظافر العابدين.. والأخير يؤكد: الكلمة للمخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون" ضيوفاً في برنامج "معكم منى الشاذلى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى والمذاع على قناة ON، وعن سؤال أمير رمسيس عن عمله مع ظافر العابدين، رغم أنه عمل بالإخراج بجانب التمثيل، قال: "من أهم اختياراتى له هذا السبب لإنى شوفته في فيلم كمخرج وممثل وعجبنى جدا، وعاوز أقول إن مكنش في أى معاناة بعكس أشخاص أخرين ليس لهم علاقة بالإخراج وبيكونوا متدخلين بزيادة".

وقال ظافر العابدين: "أمير رمسيس عنده تجارب كبيرة وناجحة، وأنا مقتنع بوجهة نظر أمير، ولما بكون في التصوير بسمع له لإنه هو المخرج وكل واحد بيؤدي دوره، وممكن يكون في نقاش عادى ده طبيعى عشان نفهم بعض لكن في النهاية الكلمة للمخرج".

وطرح صناع الفيلم الإعلان الخاص بالعمل، حيث يبدأ بمونولوج درامي مؤثر لدكتور "هاشم" ظافر العابدين حول طبيعة الاستسلام ودوافعه؛ مستعرضاً لنا شخصية هاشم القلقة وصراعه الذاتي لاتخاذ قرارات يمكنها أن تغيّر حياته بالكامل، أو تُعرّضه لخسائر لا يمكن تعويضها، ثم تنتقل مشاهد الإعلان بسلاسة بين بطلات الفيلم وضيفة شرفه، فنشهد "روبا" سلمى أبو ضيف الشابة البريئة المليئة بالحيوية، ثم "أمينة" أمينة خليل ضيفة شرف الفيلم، والتي تبدو شديدة التعلق بـهاشم، وننتهي إلى مناقشة مثيرة بين هاشم وطبيبته النفسية "عالية" صبا مارك حيث نكتشف أنه يعاني كابوساً مستمراً يؤرّقة ويستعصى عليه تفسيره.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.