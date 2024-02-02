«المخدرات ضيعته».. عادل الفار يكشف كواليس وفاة نجله الوحيد عن عمر 35 عامًا

كتب امير فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 02:18 صباحاً - رغم مرور عامين على وفاة نجله، إلا أن الفنان عادل الفار، الذي يعد واحدًا من أشهر نجوم المونولجيست في فترة التسعينيات من القرن الماضي، مازال يعيش حالة من الحزن ليس فقط على فراق ابنه، ولكن لشعوره بالندم تجاه بعض التفاصيل التي مرت بينهما قبل رحيله.

بعد وفاة ابنه.. عادل الفار يندم على هذا القرار

حيث كشف الفنان عادل الفار عن ندمه الشديد بعد إعلان إدمان ابنه الذى توفى منذ فترة، موضحا أن حالته الصحية كانت صعبة.

عادل الفار مع نجله الوحيد قبل وفاته

وقال عادل الفار، فى برنامج “واحد من الناس” للإعلامى عمرو الليثي: “ندمت كثيرا على إعلانى إدمان ابنى للمخدرات وأسرتى كانت غاضبة منى، ولكنهم كانوا يعلمون أننى كنت متأثر نفسيا مما وصل إليه”.