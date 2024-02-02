طرح "برومو" تشويقي جديد لفيلم "السيستم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "السيستم" برومو تشويقي جديد للعمل الذي من المقرر طرحه تجاريا في دور العرض السينمائي بعد أيام قليلة.

وضم الفيديو لقطات من مشاهد الفنان أحمد الفيشاوي أحد أبطال العمل، وعلقت الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع انستجرام: "وحيد بيمثل ناس كتير.. بس بعد السيستم، وحيد مش هيبقى وحيد.. فيلم السيستم بجميع دور العرض المصرية 7 فبراير وقريبًا بجميع الدول العربية".

الفيلم تم تصنيفه +12، وهو من تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، إنتاج كريم الشربيني وخالد إبراهيم، وإيهاب منير، بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي ونسرين طافش.