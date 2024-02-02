صورة نادرة… النجمة الأمريكية ليندسي لوهان مع زوجها الكويتي وابنهما “لؤي”| شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 05:18 صباحاً - قضت النجمة العالمية ليندسي لوهان فترة ما بعد الظهر في جو من الاسترخاء مع زوجها الإماراتي بدر شماس وابنهما لؤي في منطقة ألفاريتا، جورجيا، يوم الاثنين الماضي.

ليندساي لوهان مع زوجها الكويتي وابنهما “لؤي”

وظهرت الممثلة الشهيرة، 37 عاما، بسترة خضراء ذات ياقة من الفرو، وهي تستمتع بتناول المثلجات خلال تجولها مع عائلتها الصغيرة، في حين كان بدر، 37 عامًا، وينحدر من أصول كويتية، حيث ولد لأب كويتي وأم لبنانية، يقوم بدفع عربة الطفل لؤي.

وبالتالي، فقد شوهدت نجمة فيلم “Mean Girls” مع ابنها للمرة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.

ليندسي لوهان ومولودها الأول

وضعت المغنية والممثلة الأمريكية ليندسي لوهان (37 عاما) طفلها الأول من زوجها بدر شماس في 18 يوليه 2023 .

وذكرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن ليندسي، التي تزوجت شماس عام 2022، أطلقت على المولود اسم “لؤي”.

وقال المتحدث باسم الأسرة لـ”ديلي ميل”: “ليندسي لوهان وزوجها بدر شماس استقبلا صبيا جميلا، ويتمتع بصحة جيدة وأطلقا عليه اسم لؤي. الأسرة تشعر بسعادة بالغة”. وقد أنجبت ليندسي الطفل في دبي، حيث يعيش الزوجان حياة زوجية هادئة.

ولم تعلن النجمة عن هذا الخبر السعيد عبر صفحاتها على السوشيال ميديا حتى الساعة، ولكن المتحدث الرسمي باسمها قد كشف عن الخبر، مؤكداً ان ليندسي تعيش حالة من السعادة الغامرة بعد استقبالها مولودها الأول من بدر.

وكذلك أعربت والدة ليندسي عن سعادة العائلة بأكملها بإستقبال إبنها الأول، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتم تداول الخبر بكثافة في الاعلام والسوشيال ميديا، متمنيين لها ولطفلها الصحة والسعادة.

يذكر ان ليندسي فاجئت الجميع بالإعلان عن حملها في شهر مارس 2022، من خلال صورة تتضمن قطعة ملابس لمولود جديد مكتوب عليها عبارة “قريبا جداً”، ومن بعدها حرصت على استعراض حملها بصور عفوية تظهر مراحل تقدمها في الأشهر وبطنها المنتفخ، وقد كان لافتاً الاحتشام في صورها خلال فترة حملها.

وتزوجت لوهان من الشاب الإماراتي في شهر أبريل من العام 2021، بعد قصة حب عاشتها لسنوات معه وانتقالها للعيش في دبي.

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الخليج 365

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