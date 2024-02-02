شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الجديد من البحث عن علا لـ هند صبرى يطرح هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة هند صبري لتؤدي دور"علا" في موسم جديد من مسلسل البحث عن علا، مع النجم "ظافر العابدين"، المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".



البحث عن علا

ويدور الموسم الجديد من البحث عن علا، حيث تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد.

المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتولت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.