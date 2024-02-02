ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية هند صبري عن اقتراب عرض الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا".

وشاركت هند متابعيها أول برومو ترويجي للعمل الذي تلعب بطولته إلى جانب مجموعة من الممثلين المصريين.

وشوقت هند متابعيها للمسلسل من خلال البرومو، الذي كشف عن انضمام الممثل المصري طارق الأبياري، والممثل التونسي ظافر العابدين للمسلسل.

وظهر في البرومو ولدي عُلا (هند صبري) وهما يبحثان عن والدتهما، بمساعدة خالهما. ويطل ظافر العابدين في ختام البرومو الترويجي، لافتاً إلى أنه يعرف مكان تواجدها، لتظهر هند صبري في ختام البرومو، قائلة: "البحث عن عُلا" قريباً جداً على "نتفليكس".

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين، من بينهم: سوسن بدر، طارق الأبياري، ندى موسى، محمود الليثي، آيسل رمزي، عمر شريف، ياسمينا العبد وغيرهم.

ومسلسل "البحث عن علا" من ﺗﺄﻟﻴﻒ مها الوزير وإﺧﺮاﺝ هادي الباجوري، وكان قد عرض الموسم الأول منه عام 2022، وحقق نسبة مشاهدة عالية.

كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تشوّق متابعيها لـ "البحث عن علا 2" وتكشف عن مفاجأة لمتابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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