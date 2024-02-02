صورة رومانسية نادرة لـ صلاح ذو الفقار وشادية خلال فترة زواجهما

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد الإنترنت، صورة رومانسية قديمة ونادرة للثنائي الفني، الممثل المصري صلاح ذو الفقار والفنانة المصرية شادية.

وظهر في الصورة الفنانة شادية وهي تحتضن صلاح ذو الفقار وتلف يديها حول رأسه، داخل المنزل الخاص بهما، وبدوره بدى صلاح سعيداً في الصورة وهو مرتمي على ذراعها، وذلك خلال فترة زواجهما.

وتفاعل عدد كبير من رواد الإنترنت مع الصورة، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بعلاقة الحب التي جمعت بين صلاح وشادية.

يذكر أن قصة حب قوية جمعت بين صلاح وشادية، بعد أن جمعهما العديد من الأدوار المهمة في السينما المصرية.

وتوجت قصة الحب بين الثنائي بالزواج عام 1964.

وتعد قصة الحب التي جمعت صلاح ذو الفقار و شادية، واحدة من أشهر قصص الحب فى الوسط الفني.

ويذكر أن الثنائي اشتركا معًا في عدة أفلام سينمائية التي تعتبر من أنجح ما قدماه خلال مشوارهما الفني.

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