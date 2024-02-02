شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد تجديد Hijack لـ أدريس ألبا لـ موسم ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة أبل + تجديد مسلسل النجم العالمى أدريس البا Hijack، لموسم ثان، ومن المقرر بدء العمل على الموسم الجديد في خلال الفترة المقبلة، لتطرح الحلقات الجديد قبل نهاية العام الجارى 2024، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وصرح جاي هانت، المدير الإبداعي الأوروبي لـ Apple TV+:"كان الجمهور العالمي في حالة من القلق وهم يشاهدون أداء إدريس المثير في Hijack، ويسعدنا أن نعمل مرة أخرى مع 60Forty وIdiotlamp في موسم ثانٍ مقنع بنفس القدر".



Hijack

مسلسل Hijack يدور في إطار تشويق وإثارة حيث تتابع رحلة طائرة مخطوفة وهي تشق طريقها إلى لندن خلال رحلة مدتها سبع ساعات، وتزاحم السلطات على الأرض للحصول على إجابات.

يلعب إلبا دور "سام نيلسون"، وهو مفاوض بارع في عالم الأعمال يحتاج إلى تصعيد واستخدام كل مكاره لمحاولة إنقاذ حياة الركاب، ولكن، قد تكون استراتيجيته عالية المخاطر هي سبب هزيمته.

وستلعب بنجابي دور "زهرة غفور" ضابطة مكافحة الإرهاب التي كانت على الأرض عند اختطاف الطائرة وأصبحت جزءًا من التحقيق.

المسلسل يقوم ببطولته أيضا كريستين آدمز، ماكس بيسلي، إيف مايلز، نيل ماسكيل، جاسبر بريتون، هاري ميشيل، إيمي كيلي، محمد السندل وبن مايلز.