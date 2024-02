الكشف عمّا يخطط له هاري وميغان مع عملاق البث المباشر… اقرأ التفاصيل

كشف مسؤول تنفيذي في شركة نتفليكس إن الأمير هاري وميغان ماركل يعملان على “مجموعة” من مشاريع Netflix الجديدة بما في ذلك فيلم ومشروعَين آخرين “غير مكتوبَين”.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد وقّعا اتفاقية مدّتها خمس سنوات مع عملاق البث المباشر ومقره كاليفورنيا في عام ٢٠٢٠ بقيمة تقدر بـ ١٠٠ مليون دولار (٨٠ مليون جنيه إسترليني). ولكن لم يكن مؤكّداً إذا كان سيتم تجديد الصفقة في العام المقبل، خاصة بعد انتهاء عقد Spotify مع هاري وميغان والذي تبلغ قيمته ١٥ مليون جنيه إسترليني في أوائل يونيو من العام الماضي.

الآن، كشفت بيلا باجاريا، كبيرة مسؤولي المحتوى في Netflix، أن هاري وميغان “لديهما بالفعل مجموعة من المشاريع قيد التطوير” تحت ذراع شركة Archewell Productions.

ووفقًا لصحيفة التايمز، اشارت السيدة باجاريا في حدث ترويجي لشركة نتفليكس في هوليوود إن دوق ودوقة ساسكس كانا يعملان على “شيئين غير مكتوبين” – يُعتقد أنهما أفلام وثائقية – بالإضافة إلى فيلم ومسلسل كلها في “مرحلة مبكرة جدًا من التطوير”.

يأتي ذلك بعد أن حضر هاري وميغان إلى جامايكا الأسبوع الماضي بعد تلقيهما دعوة من عائلة رئيس باراماونت بريان روبينز الذي تربطهما صداقة به.

شوهد دوق ودوقة ساسكس وهما يحضران العرض الأول لفيلم بوب مارلي الجديد One Love، مع السيد روبنز وزوجته مصممة الأزياء تريسي جيمس حيث ان الصور التي انتشرت من المناسبة بعد الكشف عن صداقتهما كان ملحوظًا نظرًا لأن هاري وميغان ربما يبحثان عن أشكال جديدة للدخل وسط تكهنات حول صفقة Netflix.

تأتي هذه الاخبار بعد أن كشفت ميغان في نوفمبر الماضي أن لديها مشاريع مختلفة في الأفق وأرادت إنتاج “أشياء تجعل الناس يشعرون بشيء ما”. وقالت في حديثها في حفل Variety Women of Power Gala في لوس أنجلوس: “لدينا الكثير من الأشياء المثيرة في القائمة. لا أستطيع الانتظار حتى نتمكن من الإعلان عنها، لكنني فخورة حقًا بما نبتكره وزوجي يحبه أيضًا.”

وكان الفيلم الوثائقي المؤلف من ستة أجزاء للثنائي “هاري وميغان” هو أول إصدار لهما على Netflix في ديسمبر ٢٠٢٢، والذي تضمن سلسلة من الضربات الشديدة على العائلة المالكة.

بعد ثلاثة أسابيع، أصدر دوق ودوقة ساسكس إنتاجهما الثاني على Netflix بعنوان “Live to Lead”، والذي كان يدور حول قادة العالم الذين ناضلوا من أجل العدالة الاجتماعية.

ثم في أغسطس من العام الماضي، أصدر هاري أحدث سلسلة له بعنوان Heart of Invictus، والتي ضمت رياضيين يستعدون لنسخة ٢٠٢٢ من الألعاب وشاهده يتحدث الخليج 365 عن معاناته المتعلقة بالصحة العقلية بعد عودته من الخدمة العسكرية في أفغانستان.

وفي أغسطس الماضي أيضًا، دفعت نتفليكس ٣ ملايين جنيه إسترليني مقابل حقوق الفيلم لرواية كارلي فورتشن الرومانسية Meet Me At The Lake، والتي سينتجها هاري وميغان.

لكن في مايو الماضي، أسقطت نتفليكس سلسلة الرسوم المتحركة المخططة لميغان “Pearl” كجزء من موجة من التخفيضات الناجمة عن انخفاض عدد المشتركين في خدمة البث المباشر.