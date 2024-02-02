بطريقة رومانسية.. جيسيكا بيل تحتفل بعيد ميلاد زوجها جاستن تمبرليك

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة العالمية جيسيكا بيل، بعيد ميلاد زوجها الممثل العالمي جاستن تمبرلاك الثالث والأربعين بطريقة رومانسية.

وشاركت جيسيكا متابعيها عبر حسابها الرسمي، لحظات سعيدة وصور تجمعها بزوجها.

ونشرت جيسيكا مقطع فيديو قصير ظهر فيه جاستن وجيسيكا وهما يستمتعان برحلة بالسيارة، حيث ابتسما وتبادلا الضحكات، مع تحريك الكاميرا بطريقة مضحكة.

كما نشرت جيسيكا صورة أخرى، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: " أنا أساندك دائمًا. عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

كما شاركت جيسيكا متابعيها، مجموعة صور أخرى، ظهر تيمبرلاك في إحداها وهو يضع ذقنه على كتف جيسيكا. وفي صورة أخرى ظهر فيها الثنائي في عيد الهالويين وهما يرتديان ملابس شخصيات Toy Story، ومعهما أحد أطفالهما، بالإضافة إلى صورة للحظة رومانسية ظهر فيها جاستن وهو يقبل جيسيكا بلطف على رأسها.



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