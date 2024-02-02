ميرنا وليد - بيروت - أطلق المرنم اللبناني جورج نخلة ترنيمة "راكع أنا وعم صلي" والتي أداها بصوت عذب وإحساس كبير لتكون ترنيمته أجمل صلاة تسمعها.

العمل من كلمات و ألحان موريس الخوري وتوزيع فؤاد حراقة وتم تسجيل استديو جو بارودجيان. أما الفيديو كليب الذي صورها من اخراج دانيال فضول.

وهكذا يكون جورج نخلة قد أضاف ترنيمة جداً الى مجموعة الترانيم التي كان قد قدمها في السابق. أداء جورج نخلة نقلنا من عالم الماديات الى مكان بعيد عن ضجيج الأرض، كله فرح وسلام وطمأنينة، وبصوته قربنا أكثر من الصلاة ومن الرب.

كانت هذه تفاصيل خبر جورج نخلة يطلق ترنيمة "راكع انا وعم صلي" بصوته الدافئ وإحساسه الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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