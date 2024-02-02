ما علاقة صبا مبارك بهذه الإعلامية الشهيرة؟

ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الممثلة صبا مبارك ان دورها في مسلسل "بين السطور"، أتعبها نفسيا، قائلة: "المسلسل صعب وأخذ من توازني النفسي شويتين حلوين، وقعدت بعده في البيت شهرين متنحة مش عارفة أعمل إيه".



مضيفة: "التجربة كانت طويلة، وطريقة حكي القصة معقدة وفي أزمنة مختلفة، لكن فخورة بالتجربة وكل عناصرها".

وعن دورها في المسلسل قالت: "القصة تتكلم عن إعلامية مشهورة جدا، ماضيها يعود ليفسد حاضرها، وكل حياتها على مفترق طرق، ومضطرة تأخذ قرارات من نوع لو حصلت غلطة ممكن حياة إنسان تبوظ".

وجاء حديث صبا مبارك مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم".