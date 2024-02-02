رامي جمال يحتفل بتحقيق أغنيته الجديدة "بعده فارق" مليون مشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان المصري رامي جمال بأغنيته الجديدة "بعده فارق" مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدرها التريند.

واحتفل رامي جمال مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، بتحقيق المليون مشاهدة.

وكتب رامي عبر حسابه الرسمي، تعليقاً قال فيه: "المليون الأول وتريند منذ طرحها على يوتيوب حتى الآن. ألحان تيام علي وتوزيع أحمد إبراهيم".

يذكر أن رامي كان قد أعلن قبل ساعات قليلة من طرح أغنية بعده فارق، عن تغيير اسمها من اسم وأنا بفارق لاسم بعده فارق.

وشارك رامي متابعيه البوستر الدعائي للأغنية باسمها الجديد، وأرفقه بتعليق قال فيه: "طيب أنا غيرت اسم الأغنية لـ بعده فارق والأغنية على قناه اليوتيوب وكل المنصات.. أغنية تدفي في البرد".



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